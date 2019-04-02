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Muhtar seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren yeni muhtara çağrıda bulundu…
Muhtar seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren yeni muhtara çağrıda bulundu…
Cenk Eren, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar Mehmet Akyol'a tepki gösterdi, yeni muhtara çağrıda bulundu ve yeni park oyuncaklarını kendisinin temin edeceğini açıkladı.
Magazin 2 Nisan 2019 - 16:38

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol’un seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökmesine tepki yağıyor. Parkı yıkmakla kalmayan, muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ile bazı eşyalar ve odun kömürünü de alan Akyol’a bir tepki de ünlü isim Cenk Eren’den geldi.

Cenk Eren, yeni seçilen muhtara Twitter’dan çağrıda bulundu. “Bana ulaşın, çocuk parkı oyuncaklarını ben göndereceğim” dedi.

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Son güncelleme: 16:41 - 02.04.2019
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