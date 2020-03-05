Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Murat Boz, Deren Talu hakkında konuştu
Murat Boz, Deren Talu hakkında konuştu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edilen Murat Boz ilk kez konuştu. Yakışıklı şarkıcı "Karşılaştık, görüştük ama ilişki yok" dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Mart 2020 - 10:48

Murat Boz’un, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Boz önceki gün Bebek’te bir spor merkezinde sporunu yaptıktan sonra, aracıyla mekandan ayrıldı. O sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, Deren Talu ile ilgili çıkan haberler hakkında konuştu.

Çıkan aşk haberleri hakkında, “Doğrusu şu; Efe’nin doğum günündeydik. Karşılaştık ve görüştük ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok” dedi. Muhabirlerin “Şu an ilişkiniz yok ama olur mu?” sorusuna ise, “Yazıldığı gibi yok diyorum” diyerek ilişkiye açık kapı bıraktı.

İLGİLİ HABERMurat Boz'dan 'Çıplaklık' açıklaması