Murat Boz kimdir? Murat Boz nereli ve kaç yaşında?

Murat Boz, 1980 doğumludur. Müzik kariyerinin başlarında Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yapan Murat Boz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Murat Boz nereli ve kaç yaşında?

Müzik kariyeri boyunca pek çok ödül kazanan ve oyunculukta da başarısını kanıtlayan Murat Boz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Murat Boz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak Karadeniz Ereğli'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Karadeniz Ereğli'de tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşen Boz, 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazandı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti.

2000’li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başlayan Murat Boz, ilk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti.

Nil Karaibrahimgil tarafından yazılıp bestelenen “Aşkı Bulamam Ben” şarkısını Temmuz 2006’da single olarak yayınlayan Murat Boz, müzik kariyerinin ilk çıkışını yapmıştır. Boz, 2007 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nden, İstanbul FM Altın Ödülleri’nden ve Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden En İyi Çıkış Yapan Sanatçı kategorisinde ödül aldı.

Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum’u satışa sundu ve pek çok ödül kazandı. Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan “Maximum”, “Uçurum”, “Para Yok”, “Özledim”, “Sallana Sallana” ve “Adını Bilen Yazsın” şarkıları Türkiye Resmî Listesi’nde ilk beş başarısı gösterirken “Geri Dönüş Olsa”, “Kalamam Arkadaş” ve “Janti” ise zirveye yerleşti. 2014’ten itibaren oyunculuk kariyerine de odaklanan Murat boz; Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Dönerse Senindir ve Öldür Beni Sevgilim filmlerinde başrol oynayarak bu konuda da ne kadar yetenekli olduğunu göstermiş oldu.

Albümleri:

Maximum (2007)

Şans (2009)

Aşklarım Büyük Benden (2011)

Janti (2016)

Murat Boz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2018 – Öldür Beni Sevgilim (Yaman) (Sinema Filmi)

2017 – Kardeşim Benim 2 (Ozan) (Sinema Filmi)

2016 – Kardeşim Benim (Ozan) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Mehmet) (Sinema Filmi)

2014 – Hadi İnşallah (Pekmez) (Sinema Filmi)

TV Programları:

2011-2019 – O Ses Türkiye (Jüri Üyesi)

2014 – Yetenek Sizsiniz Türkiye (Jüri Üyesi)