Muslera ve ailesi Dubai tatilinde
Galatasaray’ın yıldız kalecisi, yılbaşını İstanbul’da geçirdikten sonra Süper Lig’e verilen aradan istifade ederek, ailesi ile beraber Dubai’ye gitti.
33 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 2016 senesinde hayatını birleştirdiği model eşi Patricia Callero ve çocuğu ile ilk yarının yorgunluğunu atıyor.
LÜKS OTEL TERCİHİ
Ünlü çift, Dubai’nin en lüks otellerinden birinde geceliği yaklaşık olarak 2 bin 500 TL’ye konaklıyor. Patricia, bu anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.