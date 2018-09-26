Mustafa Topaloğlu’nun tedavi sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Dün sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, yakınları tarafından Üsküdar’da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası sağlığının yerine geldiği gözlenen Mustafa Topaloğlu’nu sunucu Alp Kırşan ziyarete gitti.
“DUALARINIZI ESİRGEMEYİN”
Sunucu Alp Kırşan sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma, “Abilerin abisi @uzaylimustafa sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbürgün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyin” notunu ekledi.