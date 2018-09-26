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Mustafa Topaloğlu’nun tedavi sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Mustafa Topaloğlu’nun tedavi sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı
'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, dün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Topaloğlu'nun ameliyat sonrası ilk fotoğrafını sunucu Alp Kırşan paylaştı.
Magazin 26 Eylül 2018 - 09:26

Dün sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, yakınları tarafından Üsküdar’da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası sağlığının yerine geldiği gözlenen Mustafa Topaloğlu’nu sunucu Alp Kırşan ziyarete gitti.

“DUALARINIZI ESİRGEMEYİN”

Sunucu Alp Kırşan sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma, “Abilerin abisi @uzaylimustafa sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbürgün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyin” notunu ekledi.alpkirsan

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Son güncelleme: 09:34 - 26.09.2018

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