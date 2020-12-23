Naomi Campbell’dan sağlıkçılara jest

Naomi Campbell, pandemi döneminde gece gündüz çalışan sağlık personeli için harekete geçti.

Campbell, New York’taki bir restoran ile anlaşmaya giderek kendi adına beslenme kampanyası başlattı. 50 yaşındaki model, şehirdeki birkaç hastaneye biner kumanyalık hediye yemek gönderdi.

Campbell, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla şu ifadeleri kullandı:

“Kendinizi gün ve gün dışında başkalarını kurtarmak için hayatlarınızı riske attığınız için teşekkür ederiz.”

“O zaman, şimdi ve her zaman önemlisiniz. Yaptıklarınız için minnettarız.”

“Lütfen bu küçük hediyemizi kabul edin. Tanrı sizi ve kurtarabileceğiniz her hayatı korusun.”