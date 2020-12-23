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Naomi Campbell’dan sağlıkçılara jest
Naomi Campbell’dan sağlıkçılara jest
İngiliz model Naomi Campbell, salgın döneminde çalışan sağlık personeline beslenme kampanyası başlattı. Campbell, New York'taki hastanelere yemek gönderdi.
Magazin 23 Aralık 2020 - 10:26

Naomi Campbell, pandemi döneminde gece gündüz çalışan sağlık personeli için harekete geçti.

Campbell, New York’taki bir restoran ile anlaşmaya giderek kendi adına beslenme kampanyası başlattı. 50 yaşındaki model, şehirdeki birkaç hastaneye biner kumanyalık hediye yemek gönderdi.

Campbell, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla şu ifadeleri kullandı:

“Kendinizi gün ve gün dışında başkalarını kurtarmak için hayatlarınızı riske attığınız için teşekkür ederiz.”

“O zaman, şimdi ve her zaman önemlisiniz. Yaptıklarınız için minnettarız.”

“Lütfen bu küçük hediyemizi kabul edin. Tanrı sizi ve kurtarabileceğiniz her hayatı korusun.”

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