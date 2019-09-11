Naz Elmas kimdir? Naz Elmas nereli ve kaç yaşında?

Naz Elmas, 1983 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Haziran Gecesi isimli dizi ile çıkan Naz Elmas hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Naz Elmas nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Naz Elmas hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Naz Elmas kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pedagog bir anne ve reklamcı bir babanın kızı olan Naz Elmas'ın, kendisinden sekiz yaş büyük olan ablası Aslı Elmas ve üvey kardeşi Açelya Elmas da oyuncudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Üniversite eğitimi devam ederken, başrolünü Özcan Deniz'le paylaştığı ”Haziran Gecesi” dizisinde canlandırdığı “Havin” karakteriyle ilk kez kameralar kaşısına çıktıktan sonra; aynı yıl gösterime giren Cem Yılmaz filmi G.O.R.A.'da, Erşan Kuneri karakterinin sekreterini canlandırdı.

31 Aralık 2014 tarihinde Emre Kıramer ile evlenen Naz Elmas, Mayıs 2015 tarihinde boşandı.

Ay Tutulması, Bir Ömür Yetmez, Ustura Kemal, Güzel Çirkin, Nefes, Doktorlar, El Gibi, Kördüğüm, Filinta, G.O.R.A., Ya Sonra ve Stajyer Mafya gibi yapımlarda roller alan Naz Elmas, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır. Naz Elmas, 1.65 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

Naz Elmas'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2018 – Tut Yüreğimden Anne (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Sibel) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Kördüğüm (Didem) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Nesrin) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Azize) (TV Dizisi)

2014 – Stajyer Mafya (Canan) (Sinema Filmi)

2014 – Merhamet (Ahu) (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (Nazlı) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Angeli) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Tutulması (Ayla) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Bir Ömür Yetmez (Melek) (TV Dizisi)

2009 – Nefes (Nefes) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doktorlar (Eylül) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – El Gibi (Ece) (TV Dizisi)

2006 – 2007 – Candan Öte (Gülen) (TV Dizisi)

2004 – G.O.R.A (Sekreter) (Sinema Filmi)

2004 – 2006 – Haziran Gecesi (Havin) (TV Dizisi)