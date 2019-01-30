Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz boşanıyor. Şaşmaz’ın avukatı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

‘ÇEKİŞMELİ BİR BOŞANMA SÜRECİ’

“Kesinlikle üçüncü şahıslar yok. Evliliği kurtarmak için mücadele edildi. Ancak mümkün olmadı. Anlaşmalı boşanma sağlanamadı. Çekişmeli bir boşanma süreci yaşanıyor bu yüzden. Taraflar da başka açıklama yapmayacak. Çekişme de şu demek taraflar taraflar kendi aralarında anlaşamadıkları için mahkeme kanalıyla zorunlu anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Daha önce boşanma aşamasında olduklarına dair bir bilgi yok bende”

İHANET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ



7 yıl önce hayatlarını birleştiren Necati ile Nagehan Şaşmaz’ın evliliklerindeki krizin ihanet yüzünden çıktığı geçtiğimiz sene iddia edilmişti. Türkiye’nin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ile 2012 yılının Aralık ayında nikah masasına oturduğu Nagehan Şaşmaz’ın evliliğinde bir krizin baş gösterdiği iddiası, 2018 senesinde büyük yankı uyandırmıştı. Hatta o dönem Necati Şaşmaz’ın eşini genç bir kızla aldattığı ve yakın çevrelerinin araya girmesiyle barıştıklarını öğrenilmişti.

