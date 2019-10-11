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Nur Fettahoğlu: Bitmesine çok üzüldük
Nur Fettahoğlu: Bitmesine çok üzüldük
Oyuncu Nur Fettahoğlu, kısa bir süre önce biten Kardeş Çocukları adlı projesiyle ilgili soruları yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Ekim 2019 - 07:58

Fettahoğlu, önce gün Rumelihisarı’nda görüldü. Sabah erken saatler de evinden çıkarken muhabirlerle karşılaşan Fettahoğlu, yine sabah sabah beni gördünüz günaydın diyerek selam verdi.

“YENİ PROJELERİM VAR”

Arabasını garajdan almaya giden Fettahoğlu, önceki akşam final yapan dizisini soran gazetecilere “evet ekip olarak bitmesine çok üzüldük” dedi.

Çok yakında yeni projelerinin olduğunu soyleyen Fettahoğlu, sohbet sırasında kızı ve bakıcının gelmesi ile ‘bugün okula biz bırakıyoruz’ diyerek arabasına binerek uzaklaştı.

TUVALETTEN PAYLAŞTI

Fettahoğlu, geride bıraktığımız haftalarda tuvalette çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Nur Fettahoğlu'nun bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken bazı takipçileri beğenmediklerini yorumlarıyla belli etti. Başarılı oyuncu tuvalette çekilmiş karesini, bir milyonu aşan takipçisine: “Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer” notuyla iletti. Fettahoğlu'nun bir takipçisi paylaşıma, “Namus bekçileri gelmeden beğenin” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise “Ne gerek var böyle bir fotoğrafa” notunu düştü.

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