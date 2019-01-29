Nuri Alço: Ayşen Gruda’nın cenazesinde 5 bin liramı çaldılar

Yeşilçam'ın usta oyuncu Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin lirasının çalındığını iddia etti. Alço, 3 yıl önce Oya Aydoğan'ın cenazesinde de aynı miktarda parasının çalındığını açıklamıştı.

Ağına düşürdüğü kadınların gazozlarına ilaç atmasıyla tanınan Nuri Alço ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda’nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki parasını çalındığını iddia etti.

“5 BİN LİRAM ÇALINDI”

Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını; “Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda’nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar” sözleriyle açıkladı.

3 YIL ÖNCE DE ‘ÇALINDI’ DEMİŞTİ

Nuri Alço, 3 yıl önce vefat eden Oya Aydoğan’ın cenazesinde de 5 bin lirasının çalındığını öne sürmüştü. 3 yıl arayla iki farklı cenazede de 5 bin lirasının çalındığını açıklayan Alço’yu sosyal medyada şaşkınlıkla karşılayanlar oldu.