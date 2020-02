Nusret New York’u tuzladı

Sosyal medyada yarattığı 'Saltbae' akımı ile milyonlarca takipçi kazanan Nusret, helikopter üzerinden New York'a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza attı.

Ünlü isimler ve futbolcularla çektiği ilginç videolarla ‘saltbae’ sloganını tüm dünyaya yayan Nusret’ten dikkat çekici videolar gelmeye devam ediyor. Nusret, ‘saltbae’ hareketiyle bu kez New York’u tuzladı!

NEW YORK’A TUZ DÖKTÜ

Ünlü şarkıcı Alicia Keys’in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştiren Nusret’in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı. Instagram’da başlattığı “saltbae” hareketiyle dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret, kasaplıktan başladığı kariyerine Türkiye ve yurtdışında açtığı mekanlarla devam ediyor. Sosyal medyayı kullanan en etkili isimlerin başında gelen Nusret’in yaptığı her paylaşım olay oluyor. Nusret’in şu an da Instagram’da 25 milyon takipçisi bulunuyor.