Oflu Hoca’nın şifresi nerede çekildi? Oflu Hoca’nın şifresi oyuncuları kim ve konusu ne?

Oflu Hoca'nın Şifresi yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu alıyor. Peki Oflu Hocanın Şifresi filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi'nin oyuncuları kimler, konusu ne?

Sümela'nın Şifresi filminin yönetmeni Adem Kılıç'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu devam filmi niteliğindeki Oflu Hoca'nın Şifresi filminin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazıldı. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Oflu Hocanın Şifresi’nin oyuncuları kimler, konusu ne?

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Çetin Altay , Ahmet Varlı , Köksal Engür, Didem Balçın, Başak Daşman , Tarık Papuççuoğlu ve Ahmet Kural gibi isimlerin yer aldığı film Oflu Hoca’nın çekimleri Lüleburgaz da gerçekleşmiştir.

OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay – Oflu Hoca

Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet

Köksal Engür – Ali Osman

Didem Balçın – Asiye

Başak Daşman – Ümmiye

Tarık Papuççuoğlu – Ürolog

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Füruzan Asena Ongan – Nur

FİLMİN KONUSU

Bir başkasına şaka gibi, kabus gibi gelebilecek bir gün, Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, akıl hocalığı yaptığı programda, tahammül sınırlarını zorlayan abuk sorulara yanıt vermekte; yöredeki her dişi için artık bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını mümkün mertebe zaptetmeye çalışmakta ve bir “deli mıknatısı”na dönmüş hayatında envai çeşit abuk olay yaşamaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca’nın hayatını daha da değiştirecek ve onu pek de istemediği, komik bir rekabetin ortasına düşürecektir. Öncelikle Hoca’nın da gençliğinde oynadığı Doğanspor kulübünün zor durumdan kurtulması için “namuslu, zeki ve gönüllerin şampiyonu ” bir başkan gerekmektedir. Bu özelliklerden bir tanesini bile taşımayan ve hiç de güven vermeyen Müteahhit Ahmet ile Oflu Hoca’nın başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar…