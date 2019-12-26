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Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit ‘En çok babamı beğeniyorum’ dedi
Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit ‘En çok babamı beğeniyorum’ dedi
Ünlü futbolcu Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ali, basın mensuplarının "En sevdiğin futbolcu kim?" sorusuna "En çok babamı beğeniyorum" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 26 Aralık 2019 - 10:24

Başakşehirspor’un başarılı teknik adamı Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile birlikte önceki gün Akmerkez'de yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk “Bugün Ali ile birlikte zaman geçirmek istedik. Ali'ye hediyeler aldık. Şimdi de eve gidiyoruz. 2019 benim için çok güzel geçti umarım 2020'de tüm Türkiye'nin mutlu ve sağlıklı olduğu bir yıl olur” dedi.
Basın mensuplarının Ali Yiğit'e yönelttiği “En sevdiğin futbolcu kim?” sorunusa ise Buruk “Ben en çok Messi'yi beğeniyorum. Türk futbolculardan ise en çok babamı beğeniyorum” dedi.

Son güncelleme: 10:25 - 26.12.2019
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