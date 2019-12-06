Oktay Kaynarca’ya yoğun ilgi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yoğun ilgiye rağmen hayranlarıyla teker teker ilgilendi ve takdir topladı.

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Yakın dostları ile akşam saatlerinde buluşan başarılı oyuncu, yemek için Markalar Sokağı’nda bulunan bir restoranı tercih etti.

Restoran’da kaldığı yaklaşık 2 saat içerisinde dostları ile birlikte yemek yiyen ve sohbet eden Kaynarca’ya sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Hayranları Kaynarca ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Kaynarca’nın ise kimseyi kırmadan teker teker hayranları ile ilgilenmesi takdir edildi.