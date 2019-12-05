Ömür Gedik Can Yaman’ı eleştirdi, polemiğe yol açtı

Ömür Gedik, Can Yaman'ın çirkin sözleri üzerine bugünkü köşesinde, kendince eleştirel bir yorum yaptı ve 'Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı. Pes yani!' dedi. Bu sözler sosyal medyada polemiğe yol açtı...

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve son olarak kendisine sorulan “Gerçekten siz bu dünyadan mısınız?” diyen İspanyol kadına “Gel arka odaya göstereyim” diye cevap veren Can Yaman hakkında Ömür Gedik de bugünkü köşesinde bir yazı yazdı.

“Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin. Kötücül yorumları da kafasına takmasın” diyen Gedik, sosyal medyada adeta linç edildi.

Öyle ki “Kızların şortuna laf eden birinden ne bekliyorsunuz” diyenler kadar, başka köşe yazarları da tepki gösterdi. Hatta bazıları Gedik’in gündemde kalmak için saçmaladığını söyledi ve genel olarak da en çok bu tarz yorumlar yapıldı.