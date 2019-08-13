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Ömür Gedik: Onlara kadın değil başka bir şey demeli
Ömür Gedik: Onlara kadın değil başka bir şey demeli
HAÇİKO'nun kurucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekici ve gündeme dair göndermelerde bulunuyor.
Magazin 13 Ağustos 2019 - 07:17

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair çıkışlarıyla haber olmayı başaran Ömür Gedik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. İşkence gören hayvanların kurtarılması ve hayvanlara bu tarz eziyetler yapan isimlerin cezalandırılması konusunda yoğun bir şekilde çaba gösteren Gedik yaptığı son paylaşımla hemcinslerine göndermede bulundu.

ERKEK ŞİDDETİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ömür Gedik Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla erkek şiddetini meşrulaştırmaya çalışan hemcinslerine göndermede bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Erkektir döver de sever de diyen kadınları hemcinsim saymıyorum. Onlara kadın değil başka bir şey demek lazım…”

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