Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ömür Gedik’in tercihi mini etek oldu
Ömür Gedik’in tercihi mini etek oldu
Şarkıcı ve sunucu Ömür Gedik geçtiğimiz gün gittiği AVM'de muhabirler tarafından görüntülendi, Gedik mini eteğiyle dikkat çekti.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Kasım 2019 - 08:34

AVM'lerde kadınların giydiği mini şortların boylarını eleştirince tepki gören Ömür Gedik, mini eteğiyle görüntülendi.

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Ömür Gedik, yeni çıkaracağı parça için toplantı yaptı. Toplantının ardından gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, “Yeni bir parçamız çıkıyor. Yoğun çalışma içindeyiz” diye konuştu. Kadınların giydiği ekstra mini etek ve şortları eleştiren Ömür Gedik uygun boyda ki mini eteğiyle AVM'de nasıl etek giyinileceğini gösterir gibiydi.

İLGİLİ HABERÖmür Gedik'i mutlu eden kürk yasağı
Etiketler