Ömür Gedik’in tercihi mini etek oldu

AVM'lerde kadınların giydiği mini şortların boylarını eleştirince tepki gören Ömür Gedik, mini eteğiyle görüntülendi.

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Ömür Gedik, yeni çıkaracağı parça için toplantı yaptı. Toplantının ardından gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, “Yeni bir parçamız çıkıyor. Yoğun çalışma içindeyiz” diye konuştu. Kadınların giydiği ekstra mini etek ve şortları eleştiren Ömür Gedik uygun boyda ki mini eteğiyle AVM'de nasıl etek giyinileceğini gösterir gibiydi.