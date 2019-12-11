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Onur Alp Çam kimdir? Onur Alp Çam kaç yaşında?
Onur Alp Çam kimdir? Onur Alp Çam kaç yaşında?
Geçtiğimiz sene Best Model of Turkey 2018 birincisi olan ve bu sene The Look Of The Year'da birinci olan Onur Alp Çam kimdir?
Magazin 11 Aralık 2019 - 13:59

Onur Alp Çam Türkiye’de ve dünyada modellik alanında başarılarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene Best Model of Turkey birincisi olan Onur Alp Cam bu sene Avrupa’da başarı kazandı. The Look Of The Year erkeklerde ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki Onur Alp Cam jüriden tam puan aldı ve yarışmanın birincisi seçildi.

ONUR ALP ÇAM KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Endüstri mühendisliği okuyan Onur Alp Cam 21 yaşındadır. Yıldızı yeni parlamaya başlayan genç ismin hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

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