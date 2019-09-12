Ozan Güven’in Yüsra Geyik ile sevgili olduğu iddia edildi

Ünlü oyuncu Ozan Güven, Instagram hesabından, ekim ayında Baba Sahne’de Donkişot’um ben oyununun başlayacağı müjdesini verdi. Günay Karacaoğlu ile başrolde yer alan Güven, oyun ekibiyle çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı…

Fotoğrafta bir isim dikkat çekti. “Arka Sokaklar” dizisinde ‘Hüsnü Çoban’ın kızı ‘Zeliş’ karakterine hayat veren Yüsra Geyik de oyunun kadrosunda. Yüsra ve Güven’in aşk yaşadığı iddia ediliyor.

“Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre 44 yaşındaki Ozan Güven ve 29 yaşındaki Yüsra Geyik; Kadıköy’de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı. Konuyla ilgili taraflardan ise herhangi bir açıklama gelmedi.