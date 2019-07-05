Özgür Ozan kimdir? Özgür Ozan nereli ve kaç yaşında?

Özgür Ozan, 1966 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Postacı adlı film ile geçen ve Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Özgür Ozan ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özgür Ozan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu’da doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezundur.

Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda görev aldı. 1984 yılından beri oyunculuk kariyerini devam ettiren Özgür Ozan, 2002 yılında Selami karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınmaktadır.

İşler Güçler, Sonsuz, Umut Yolcuları, Kavak Yelleri, Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Çocuklar Ne Olacak, Kadın Terzisi, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Zülküf ile Zarife, Dikkat bebek Var, Hırsızın Oğlu, Örümcek, Sibel, Sırılsıklam, Kaç Para Kaç, Ruhsar, Yanlış Saksının Çiçeği, Kolsuz Bebek, Gurbetçiler, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Keriz, Git Başımdan gibi yapımlarda rol alan Özgür Ozan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü karakterine hayat vermektedir. Özgür Ozan, 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve Akrep burcudur.

Özgür Ozan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2016 – Dedemin Fişi (Takım Başkanı) (Sinema Filmi)

2015 – Git Başımdan (Psikiyatr) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Halıcı) (TV Dizisi)

2010 – Umut Yolcuları (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 – Sonsuz (Hacıyatmaz Kazım) (Sinema Filmi)

2008-2009 – Kavak Yelleri (Taci) (TV Dizisi)

2006-2019 – Arka Sokaklar (Hüsnü Çoban) (TV Dizisi)

2002-2006 – Çocuklar Duymasın (Light Selami) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Hüsnü) (TV Dizisi)

2005 – Deli Duran (Kral McManaman) (TV Dizisi)

2004 – Çocuklar Ne Olacak? (Selami) (TV Dizisi)

2004 – Kadın Terzisi (Veli) (Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Selami) (TV Dizisi)

2000 – Zülküf ile Zarife (TV Filmi)

2000 – Hırsızın Oğlu (TV Dizisi)

2000 – Dikkat Bebek Var (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1998 – Örümcek (Piyano Öğretmeni) (TV Dizisi)

1998 – Sırılsıklam (Tacizci Patron) (TV Dizisi)

1998 – Sibel (TV Dizisi)

1998 – Kaç Para Kaç (Garson) (Sinema Filmi)

1997 – Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

1997 – Ruhsar (Polis) (TV Dizisi)

1997 – Kolsuz Bebek (Cemil) (TV Filmi)

1996 – Tatlı Kaçıklar (Doktor) (TV Dizisi)

1996 – Gurbetçiler (Avukat) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1985 – Keriz (Köylu ) (Sinema Filmi)

1984 – Postacı (Postacı) (Sinema Filmi)