Özkan Uğur: “Ekipçe grip olduk”

Özkan Uğur önceki gün Nişantaşı'ndaki bir poliklinik çıkışı objektiflere yansıdı. Grip olduğunu ve kontrol için Kulak Burun Boğaz servisine geldiğini söyleyen ünlü müzisyen “Grup olarak grip olduk doğrusunu söylemek gerekirse. Bana da Fuat'tan geçti” dedi. Kendisinin de rol aldığı Cem Yılmaz'ın Kara Komik Filmler serisinin ilkinin 18 Ekim'de vizyona gireceği için heyecanlı olduğunu anlatan Uğur, “Cem çok farklı ve güzel işler yapıyor beklentiler de farklı, güzel olacak bence yine bir çizik attı. Gişe yine her zamanki gibi devam edecektir. Cem'in filmleri çok kaliteli oluyor insanların da böyle değişik filmlere ihtiyacı var” diyerek ünlü komedyene övgüde bulundu.

AYRILMIYORUZ



Uğur, yakında 50. yılını kutlayacak olan MFÖ'nün sürekli ayrılarak dağılacağı haberlerinin hatırlatılmasına ise gülerek “Valla onlar bir türlü ayıramadılar ama biz ayrılmıyoruz hala devam ediyoruz. Sağlığımız yerinde oldukça da devam edeceğiz inşallah” dedi.