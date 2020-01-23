Pınar Aylin, kızıyla birlikte İstanbul gecelerinde

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Yaz-kış, İzmir’in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Pınar Aylin, boyunu geçen kızı Maya Tokatlıoğlu ile İstanbul gecelerinde felekten bir gece çaldı. Son günlerde Demet Akalın'la yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Pınar Aylin, Al SharQ'da kızıyla eğlenerek stres attı. Güzelliğiyle göz dolduran 18 yaşındaki Maya'nın annesinin boyunu geçtiği gözden kaçmadı.



2020 BENİM YILIM OLACAK

‘Yazık Oldu’ isimli çalışmasıyla uzun süre ara verdiği müziğe dönüş yapan güzel sanatçı, “2020 benim yılım olacak. Yeni single çalışmalarım var. Televizyon programım başlayacak ve ikinci romanımı yazıyorum” diyerek hızlı bir geri dönüş yapacağının sinyallerini verdi.

İSTANBUL ÇOK AĞIR BEDEL ÖDETİYOR

İstanbul'u özlemediğini ifade eden Aylin, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul turistlik bana daha güzel gelmeye başladı. Yapmadığım, görmediğim bazı şeyleri 3-5 güne sığdırmak çok daha keyifli. Birde burada yaşamak bana göre çok zorlaştı. Benim 20 sene yaşadığım İstanbul değil artık. Hala dünyanın en güzel şehri ama çok zorlaştı. Çok ağır bedel ödetiyor artık. Bu da benim ruhuma aykırı geliyor. Her gelişimde Çeşme'ye dönerken çok doğru karar vermişiz diye dönüyorum”

