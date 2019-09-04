Rafet’in yeni aşkı ‘Kısmetse Olur Gamze’ çıktı

Adı geride bıraktığımız yıl 20 yaşındaki meslektaşı Derya Ürkmez ile anılan Rafet El Roman şimdi de 29 yaşındaki Gamze Davgana ile birlikte. Genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda aşklarını ilan ederken ikili ilk tatilleri için yurtdışını tercih etti.

KISMETİNİ EVLİLİK YARIŞMALARINDA ARAMIŞ

Rafet El Roman’ın İzmirli yeni sevgilisi hakkında yapılan aşk haberlerinde Gamze Davgana’nın mesleği hakkında turizmci olduğu belirtilirken dikkatli takipçiler ise genç kadının bundan birkaç yıl önce bir televizyonun evlilik yarışmasında kısmetini arayan isimlerden biri olduğunu fark etti. Gamze Davgana bu program formatına benzer birkaç yapımda daha boy gösterdi. 29 yaşındaki isim hakkında evlilik programından ayrıldıktan sonra Karaburun’da zeytin sıkma tesisi kuracağına dair haberler çıkmıştı.