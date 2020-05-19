Ramo yeni bölüm bu akşam olacak mı? Ramo 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

Ramo yeni bölüm bu akşam olacak mı? Ramo 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

Son olarak 11. bölüm ile ekranlara gelen Ramo dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Dizi takipçileri Ramo'nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki Ramo yeni bölüm bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman ekranlara gelecek?

Her hafta salı akşamı Show Tv kanalında ekrana gelen Ramo dizisi bu akşamki yayın akışında da yer almadı. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı. İşte Ramo’nun son bölümünde yaşananlar…

RAMO BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşamki yayın akışında Ramo dizisi yer almıyor. Ramo'nun yayın saatinde ‘Güldür Güldür Show’un tekrarı yayınlanacak. Show TV'den veya dizinin yapımcı şirketinden yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlerde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ramo'nun yeni bölümlerinin de yakın zamanda ekranlarda olması bekleniyor. Yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.