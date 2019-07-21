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Reynmen o şarkıdan 19 bin 551 dolar kazandı!
Reynmen o şarkıdan 19 bin 551 dolar kazandı!
Kısa bir süre önce Youtube hesabı üzerinden yayınladığı Ela şarkısı ile bir hafta içerisinde 55 milyonluk bir izlenme oranına ulaşan Reynmen bu paylaşımdan kazandığı parayı açıkladı.
Magazin 21 Temmuz 2019 - 09:47

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine sorular yöneltmesini isteyen Reynmen, bir takipçisinin ‘Ela’dan kaç para kazandın?’ şeklindeki sorusuna yanıt verdi. Hesabından gelir tablosunu paylaşan Reynmen, 19 bin 551 dolar kazandığını söylerken, kazandığı parayı da bir vakıf ya da hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı. Genç youtuber kısa bir süre önce bu gösterim rakamları üzerinden şarkıcı Işın Karaca ile polemiğe girmiş ve yaptığı çirkin çıkışla tepki toplamıştı.

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Son güncelleme: 09:48 - 21.07.2019
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