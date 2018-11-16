Reyting sonuçları 15 Kasım: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye ve Muhteşem İkili yarışında galip kim?
Reyting sonuçlarına göre dizilerin hangisinin zirvede yer aldığı merak ediliyor. Açıklanan reyting sonuçlarına göre 15 Kasım total raporunda sıralama şu şekilde; Birinci, Bir Zamanlar Çukurova, ikinci Fox Ana Haber, üçüncü Bir Zamanlar Çukurova özeti, dördüncü Avlu ve beşinci Bizim Hikaye dizisi oldu. Muhteşem İkili dizisinin üçüncü bölümü yayınlandı fakat istediğini alamadı. Reyting sonuçlarına göre on dördüncü sırada yer aldı.
REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM
Reyting sonuçlarına göre 15 Kasım’da listeye giren ilk 15 şu şekilde;