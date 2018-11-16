Reyting sonuçları 15 Kasım: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye ve Muhteşem İkili yarışında galip kim?

Reyting sonuçları 15 Kasım: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye ve Muhteşem İkili yarışında galip kim?

Reyting sonuçlarının belli olmasıyla dün televizyon ekranlarında en çok izlenenler açıklandı. Total raporuna göre reyting sonuçlarında Bir Zamanlar Çukurova dizisi birinci oldu. 16 Kasım reyting sonuçlarına göre Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci sırada yer alırken, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özeti üçüncü oldu. Yeni dizilerden Muhteşem ikili reyting sıralamasında kendine on dördüncü sırada yer buldu.

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Reyting sonuçlarına göre dizilerin hangisinin zirvede yer aldığı merak ediliyor. Açıklanan reyting sonuçlarına göre 15 Kasım total raporunda sıralama şu şekilde; Birinci, Bir Zamanlar Çukurova, ikinci Fox Ana Haber, üçüncü Bir Zamanlar Çukurova özeti, dördüncü Avlu ve beşinci Bizim Hikaye dizisi oldu. Muhteşem İkili dizisinin üçüncü bölümü yayınlandı fakat istediğini alamadı. Reyting sonuçlarına göre on dördüncü sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM

Reyting sonuçlarına göre 15 Kasım’da listeye giren ilk 15 şu şekilde;