Rubato solistinin şiddet davasında yeni gelişme

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mahkeme dosyanın 'kasten basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Üsküdar’da geçen yıl evlilik hazırlığında olduğu kız arkadaşı B.Y.'yi (33) darbettiği gerekçesiyle 7 suçtan toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Özer Arkun ile avukatı Serkan Toper ve müşteki B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun katıldı.

Cumhuriyet Savcısı dosyanın uzlaştırma hükümleri uyarınca Özer Arkun’un üzerine atılı ‘kasten yaralama’ suçundan ve uzlaştırma kapsamında kalan diğer suçlardan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, sanık Özer Arkun’un üzerine atılı ‘kasten basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarının uzlaştırmaya tabi olmasını dikkate alarak, dosyanın bu suçlar açısından uzlaştırma hükümlerinin uygulanması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verdi.

40 YIL HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. ile Özer Arkun’un 2020’de evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatıldı.

Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020’de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun’un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı belirtildi.

Arkun’un dış kapıya yönelen B.Y.’nin çıkmasını engellediği, bilgisayar ve cep telefonunu genç kadının kullanmasına engel olduğu anlatıldı.

B.Y.’nin kendisini yatak odasına kilitlediğinin anlatıldığı iddianamede, Arkun’un kapı önünde 10-15 dakika özür dilediği aktarıldı. Genç kadının kapıyı açtığı sırada öpmeye çalıştığı ve kendisinden uzaklaşmasını istediğinde Arkun’un B.Y.’ye yumruk attığı kaydedildi.

Genç kadının banyoda yüzünü temizlerken bilincini kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla Arkun’un genç kadını hastaneye götürdüğü belirtildi.

İddianamede Özer Arkun’un ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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