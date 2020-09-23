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Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu
Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü kez ebeveyn oldu.
Magazin 23 Eylül 2020 - 09:03

2010 yılında evlenen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu’nun mutlu günü. Çiftin bebekleri önceki gün dünyaya geldi.

Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Yağmur-Sabri Sarıoğlu çiftinin, üçüncü bebekleri erkek oldu. Sarıoğlu’nun ve minik bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Doğum öncesi “Aklımızda 2-3 isim var” diyen çift, bebeklerinin adını henüz açıklamadı.

2.5 MİLYONLUK DOĞUM HEDİYESİ

Sabri Sarıoğlu, Yağmur Hanım’a doğum hediyesi olarak 2.5 milyon TL’lik Porsche Panarema almıştı.

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Son güncelleme: 09:19 - 23.09.2020
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