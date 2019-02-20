Sabriye Şengül kimdir? Survivor Sabriye’nin hayatına dair merak edilenler…

Sabriye Şengül, Avusturya Viyana’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu. Elde ettiği başarı ile yılın en başarılı kadın sporcuları arasında gösterilen Sabriye Şengül Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile de tanınıyor. Peki, Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül kaç yaşında?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Sabriye Şengül geçtiğimiz aylarda Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında rakibini yenerek ikinci kez Dünya şampiyonu oldu. Sabriye Şengül hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR? SABRİYE ŞENGÜL NERELİ?

Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017'de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu.