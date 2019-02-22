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Sacit Aslan’a evinin önünde saldırı
Sacit Aslan’a evinin önünde saldırı
Ünlü gazinocu Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'a dün akşam saatlerinde evinin önünde bir saldırı düzenlendi. Aslan, yaşanan bu talihsiz olayı sosyal medya sayfasından duyurdu.
Magazin 22 Şubat 2019 - 09:27

Sacit Aslan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, evinin kapısının önünde saldırıya uğradığını açıkladı. Sacit Aslan, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“GEREKENİ YAPIYORUM”

“Az önce, evimin kapısının önünde fiziki saldırıya uğradım… Polis çağırdım, ifade vermemi ve şikayetçi olmamı istediler, ben de gerekeni yapıyorum. Kalleşçe ve kahpece yapılan bu olayın 2 faili ve 2 araba var, ancak bilmedikleri şey evimin dört tarafında olan kameraların eşkallerini ve araba plakalarını yarın savcılığa vereceğim kolundan kopardığım bilekliği dolayısıyla parmak izi de elimde… Şu anda sağlığım gayet iyi beni merak etmeyin” dedi.

Son güncelleme: 10:48 - 22.02.2019
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