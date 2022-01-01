Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı göndermede bulundu.

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Türkiye 2022 sabahına elektrik, doğalgaz, benzin, yol-köprü ücretleri ve vergiler başta olmak üzere pek çok zamla uyandı.

Zamlar tepkiyle karşılanırken, bir tepki de ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’dan geldi.

ZAMLARA ŞARKILI GÖNDERME

İnstagram hesabından gelen zamlara şarkılı göndermede bulunan Gökbakar, ‘Gel Gel’ şarkısının nakaratını, “Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim” şeklinde değiştirerek zamlara tepkisini dile getirdi.