Şarkıcı Irmak Arıcı’dan tükürük rezaleti

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü, Arıcı'dan şikayetçi oldu.

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Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

“Corona virüsü salgını varken birine tükürmek suç” diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Arıcı’nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı” ifadelerini kullandı.

Irmak Arıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.