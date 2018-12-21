Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanı: Kopuz Albay’ın büyük yemini! (Savaşçı 59. bölüm fragmanı izle)

Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de yayınlandı. Yeni fragmanda; Kılıç Timi, Karon'un adamları tarafından kurulan tuzaktan kurtulmak canını dişine takıyor. Bu arada Kağan Bozok'un vurulması ve ardından timin şehit vermesi heyecanı yükseltiyor. Karon Azerbaycan'dadır ve yeni hedef Karabağ'dır. Kopuz Albay, Karabağ'da bundan sonra tek damla Türk kanı dökülmemesi için yemin ediyor. İşte Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanı...

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Savaşçı 59. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok özel sahnelerle ekrana geldi. Kılıç Timi Karon’u bir kez daha yenilgiye uğrattı. Bahtiyar’ın Karon’un üzerine yürüyüp gırtlağına sarıldığı anlar heyanı yükseltti. İşte son bölümde yaşananlar…

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Kutalmış Paşa, Kopuz Albayı arayarak, Karon’u ne pahasına olursa olsun karargaha getirmesini söyler. Kopuz Albay şaşırmıştır. Başka bir odaya geçen Kopuz Albay verdiği emri gelmemiş ya da geç gelmiş gibi yapmasını Karon’u ortadan kaldırabileceğini söylese de Kutalmış Paşa ona Karon’un kaçırdığı insanlardan bahsederek onu sağ salim ona getirmesini söyler. Kopuz Albay çaresiz kalmıştır. Karon, Kopuz Albaya emri alıp almadığını sorunca delirir ve ona yumruk atar.

BAHTİYAR KARON’A SALDIRIYOR

Kopuz Albay, Bahtiyar Yüzbaşıya adamı paketlemesini söyler. Karon’un elleri kelepçelenerek Ankara’ya doğru yola çıkmak için dışarıya çıkarıldığında Bahtiyar, Kopuz Albaya onun kendisini nerden tanıdığını bunu açıklamasını söyler. Kopuz Albay Bahtiyar’ın ısrarları sonucunda eşinin ve bazı insanların Karon’un adamlarının elinde olduğunu söyler. Bahtiyar çıldırmış bir şekilde Karon’a saldırır ve karısının nerede olduğunu söylemesini ister.

KILIÇ TİMİ’NE İZİN YOK

Pilot Üsteğmen Funda ile birlikte Kılıç Timi Ankara’ya ulaşmıştır. Funda bir ambulansla hastaneye kaldırılır. Kağan Bozok ve Haydar Yüzbaşıyı Kutalmış Paşa çağırır. Karon ve Albay Kopuz hakkında son gelişmeleri anlatır. Onların Ankara’ya doğru yola çıktıklarını söyler. Ardından Türk Dünyası Birliği’nden bazı insanların yakınlarının ve Bahtiyar Yüzbaşının eşinin de Karon’un adamlarının elinde olduğunu ve Kılıç Timi’nden karargahtan ayrılmamalarını ister.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KARON KORKUDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Bu sırada Kopuz Albay ve Turan ordusu askerleri Karon ile birlikte onları alacak olan helikoptere ulaşmak için yoldadır. Karon, helikopteri beklerken, Bahtiyar Yüzbaşıyı çileden çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır. Sonunda Bahtiyar’ın eşi ile ilgili söyledikleri onu çileden çıkarır. Silahını çeken Bahtiyar Karon’un kafasına dayar. Karon’un bu sözleri Kopuz Albayı da çileden çıkarmıştır. Gelen helikoptere Bahtiyar Karon ve kendisi biner. Helikopter havalanıken Karon, diğer askerlerin neden binmediğini sorar. Kopuz Albay helikopterin daha da yükselmesini ister. Karon çok korkmuştur. Helikopter iyice yükseldikten sonra Bahtiyar’a helikopterin kapısını açtırarak Karon’u aşağıya atmasını ister. Karon’a adamlarının elinde bulunan rehineleri sorar. Karon korkudan ne yapacağını şaşırır. Kopuz Albay’a sınırdan içeri girdikleri anda adamlarına telefon edeceğini, rehinelerin durumlarının iyi olduğunu söyler.