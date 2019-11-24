Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 83. son bölüm izle

Savaşçı 83. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Markus Albay’ı görüntülü arayarak, piyano eşliğinde söylediği şarkıyla, bombalı eylemi ima ederken, sınırdaki Türk Askeri Üssü’ne hızla yaklaşan bomba yüklü araçlar, askerler tarafından durdurulmaya çalışılır. Karargah ise üsse yapılan saldırı haberiyle alarma geçer. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 83. son bölüm izle...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi'yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus'un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır. Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid'le birlikte sinsi planını devreye sokar.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 83. SON BÖLÜM İZLE

Kopuz Albay'ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus'un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır…

Kağan ve Yörük Haydar'ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay'ı telefonla arayarak Yüzbaşılar'ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus'un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid'le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir.

Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus'un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus'un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…