Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 83. son bölüm izle

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi'yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus'un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır. Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid'le birlikte sinsi planını devreye sokar.
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
Kopuz Albay'ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus'un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır…
Kağan ve Yörük Haydar'ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay'ı telefonla arayarak Yüzbaşılar'ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus'un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid'le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir.
Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus'un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus'un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…