Scarlett Johansson’ın avukatı Disney’i kadın düşmanı olmakla suçladı

Scarlett Johansson ve Disney arasındaki ipler iyice gerildi. Johansson'ın hukuk ekibi Black Widow davasında Disney'i kadın düşmanı olmakla suçladı.

Sozcu.com.tr

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Black Widow’un filminin çıkış tarihini corona virüsü pandemisi nedeniyle birkaç kez erteleyen Disney, sonunda filmi Disney+ ve sinemalarda ikili olarak yayınlamaya karar verdi. Temmuz ayının sonunda Johansson, bunun sözleşmenin ihlali olduğunu ve maaşını önemli ölçüde azalttığını iddia ederek Disney’e dava açtı. Johansson peşin ödeme almış ve ayrıca Black Widow’un gişe performansına göre artı bir ücret alacaktı.

Film, COVID dnedeniyle pek de iyi bir performans gösteremedi. Bununla birlikte, Johansson yine de uluslararası açılış hafta sonundan 158,8 milyon dolar ve Disney+ Premier Access sürümünden 60 milyon dolar daha kazandı. Black Widow, ikinci hafta sonu boyunca gişede yüzde 67’lik bir düşüş gördü. Johansson’ın ikili vizyon nedeniyle 50 milyon dolar kaybettiğini ileri sürdü.

Disney, dava karşısında; “Bu dosyaların hiçbir değeri yok. Johansson, COVID-19 pandemisinin korkunç ve uzun süreli küresel etkilerini duygusuz bir şekilde göz ardı ediyor” dedi.

Johansson’ın avukatı, bu yanıtı oyuncunun karakterine bir saldırı olarak niteledi ve birçok kişi Johansson’a destek olmaya başladı. Son zamanlarda Disney, davanın “düzenlenmiş bir PR kampanyası” olduğunu iddia etti ve oyuncuya karşı tahkim açarak yargılanmaktan kaçınmayı umuyor.

Johansson’un avukatı Disney’i “kadın düşmanı” olarak niteliyor ve Disney’in gişe gelirlerini yok edeceğini bildiği halde daha fazla abone kazanmak için Black Widow’u Disney+’ta kasten yayınladığını iddia ediyor.

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