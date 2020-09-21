Sefirin Kızı 20. son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Her hafta pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan Sefirin Kızı dizisi, bu akşam 20. son bölüm ile ekranlara geldi. Sefirin Kızı son bölümünde, Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döndü. Sancar, ikisini her yerde aramasına rağmen bulamadı. İşte Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sefirin Kızı dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz'in Nare'yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare'nin Gediz'in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek'i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman'ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman'ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman'ın konaktaki kulağı kim?