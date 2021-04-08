Selin Şekerci: Geçirdiğim kaza sahneyle tanıştırdı

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Selin Şekerci, BeStyle dergisinin bu ayki kapağında yer aldı. ‘Yeşilçam’ adlı diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Şekerci, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.

Şekerci, oyuncu olmasına geçirdiği bir kazanın vesile olduğunu söyledi:

“Balerin olmak isteyen bir çocukken, 8 yaşında geçirdiğim bir kaza beni sahneye attı. Çünkü ayağıma aldığım darbe nedeniyle dans edemeyecek bir hale gelmiştim. Anneciğimin de desteğiyle tiyatroyla tanıştım, sonra ne o beni bıraktı ne de ben onu bırakabildim.”

“PES ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Oyunculuk sektörünün fedakarlık istediğini dile getiren Şekerci, sözlerine şöyle devam etti:

“Mesleğim benim hediyem. Ama pes etmeyi düşündüğüm bazı anlar oldu. Bu tamamıyla sektörümüzle alakalı. Dışarıdan pespembe görünse de içinde kalması öyle zor ki. Fedakarlık ve sabır istiyor. Her an ayağınız kayabilir ya da biri sizi yanlışlıkla itebilir. Yorulmamalısınız ve cesaretinizi mütemadiyen canlı tutmalısınız. Zorluklara hazırsanız atlayın bu koca okyanusa. Ama dalgası bol denizde yüzmeyi biliyor olmalısınız.”

“EN BÜYÜK KALP ÇARPINTIM”

Şekerci, çok yakında izleyicisi ile buluşacak olan ‘Yeşilçam’ dizisiyle ilgili de “Yeşilçam şu zamanda en büyük kalp çarpıntım. Ve elim ayağıma dolanarak oynadığım, güzel Mine Cansu. Mine, Yeşilçam'ın en büyük yıldızı. Aynı zamanda çocukken kurduğum hülyalı hayallerin vücut bulmuş hali” dedi.