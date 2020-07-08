Sen Çal Kapımı dizisi ‘merhaba’ diyecek! Sen Çal Kapımı oyuncuları kim?

Sen Çal Kapımı dizisi ‘merhaba’ diyecek! Sen Çal Kapımı oyuncuları kim?

İki ünlü oyuncu Kerem Bursin ile Hande Erçel’in yeni dizisi Sen Çal Kapımı bu akşam FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Yaz sezonu dizileri arasında Bay Yanlış dizisi ile birlikte en iddialı dizilerden biri olan Sen Çal Kapımı, MF Yapım tarafından yapılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor. İşte Sen Çal Kapımı dizisinin konusu ve oyuncuları…

Sen Çal Kapımı dizisi, bu akşam yayın hayatını merhaba diyor. Yaz sezonunda başlayacak diziler arasında oyuncu kadrosu ile en beğenilen dizilerden biri olan Sen Çal Kapmı, Kerem Bursin'in canlandırdığı Serkan ile Hande Erçel'in canlandırdığı Eda Yıldız arasında yaşanan aşkı konu olacak. İşte Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm bilgiler…

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur. (Devamı için tıklayınız…)

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya'ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD'ye taşınıp Teksas'a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas’da bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston'a taşındı ve Emerson College’da oyunculuk eğimi aldı. (Devamı için tıklayınız…)

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Dormen Tiyatrosu ve Beşiktaş, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Kent oyucuları topluluklarında görev yapmıştır. 1993 yılında rol aldığı Yaz Evi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. (Devamı için tıklayınız…)



EVRİM DOĞAN KİMDİR?

Evrim Doğan, 5 Eylül 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Evrim Doğan, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisi ile adım atmıştır. Vicdan, Şubat, Dinle Sevgili ve Arka Sıradakiler gibi yapımlarda yer alan Evrim Doğan şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Lebriz karakterine hayat vermektedir. Evrim Doğan, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur. (Devamı için tıklayınız…)

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

1993 yılında Manisa’da dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi aldı ve birincilikle mezun oldu. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol aldı. (Devamı için tıklayınız…)