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Serdar Ortaç’tan şok eden evlilik açıklaması
Serdar Ortaç’tan şok eden evlilik açıklaması
Geride bıraktığımız günlerde karısı Chloe Loughnan'dan sürpriz bir şekilde boşanan Serdar Ortaç, konser için gittiği Antalya'da şok eden bir açıklamada bulundu.
Magazin 13 Ağustos 2019 - 14:33

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer’de Serdar Ortaç da sahne aldı. Gece kulübünü dolduranlar Ortaç’a parçalarına eşlik ederek, eğlendi.

Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve “Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli” dedi.

Ortaç bu sözlerinin ardından ‘İki deli’ adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç’a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti. DHA

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Son güncelleme: 14:37 - 13.08.2019
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