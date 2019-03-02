Seren Serengil elleriyle papağan besledi

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil ile kocası Yaşar İpek bir süredir devam ettikleri Maldivler tatilinden fotoğraf ve video paylaşmaya devam ediyor.

Başbaşa çıktıkları Maldivler tatilinden keyifli görüntüler paylaşan çift bir yandan da takipçileriyle yazışırken Seren Serengil hesabından paylaştığı videolarla dikkat çekiyor. Kimi zaman birlikte çıktıkları bir kano gezisi sırasında çekilmiş görüntülerini takipçileriyle paylaşan Serengil kimi zaman da kaldıkları otelin yakınında yaşayan papağanları elleriyle beslerken çekilmiş bir videosunu paylaşıyor. Serengil videosuna; “Cennet bu olsa gerek… Bir papağan bu kadar özgür mutluyken onu kafeste tutup hayatını cehenneme çeviren zihniyetler aklımıza geliyor, hayvanlardan korkuyor kimimiz… Acaba onların bizden korkması gerekmiyor mu?”