Seren Serengil hesabından açtı ağzını yumdu gözünü

Serengil, keyifli anlarına takipçilerini de ortak ederken Türkiye’den kilometrelerce uzakta olmasına rağmen ülkede kendi hakkında söylenenlere de önem veriyor ve onları yanıtsız bırakmıyor. Tıpkı takipçilerinden çok miktarda gelen ve neden ödül törenlerine katılmadığına dair sorulara ilişkin yaptığı açıklamada olduğu gibi… İşte Seren Serengil’in içinde çok sayıda gönderme bulunan o satırları:

“Bir çoğunuzdan mesaj gelince toplu bir cevap vereyim dedim, niye ödüllerle ilgili hiçbir duyuru ve paylaşım yapmıyorum diye sormuşsunuz işte cevabım…

Belkide hırs edebileceğim her şeye sahip oluşumdan ötürü hiçbir zaman hırslı biri olmadım… Ama ben üstünde durmadıkça hırs etmedikçe, milletin peşinden koştuğu her şey benim ayağıma gelmiştir. Güzel şeyler güzel bir yaşam ve başarılar gelip beni bulmuştur. Hiçbir zaman hiçbir koşulda hiç acele etmedim hiç panik olmadım hiç kurcalamadım oluruna bıraktım hayat ne yaşatıyorsa kabul ettim! O nedenle her şey hep ayağıma tırmalamadan geldi. Birçoğunun kendisini yırtsa da başaramadığını başardım hep…

Onlar sevilmediler ben çok sevildim kalbimi öğrendi herkes çünkü samimiyetime inandı hiç umursamadan terlemeden yorulmadan hep maçı aldım. Sabrımın sınırını zorlayan beni kıskanan düşmanlarım hep beraber bir olmadı mı oldu. Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır ama hep son günü düşünerek geçiştirdim haklarından geleceğim gün için bile çok sabırsızlanmıyorum belki de çok yakındır diyedir bilmiyorum. Ödüller gelmeye devam ediyormuş sizden duyuyorum ama benim en büyük ödülüm siz ve sizin beni tanıyor kolluyor ve bana inanıyor olmanızdır.

Türkiye'de hiçbir numarası olmayan başka meziyetleriyle ünlü o kadar kişiye de verildi ki bu ödüller bu ülkede benim ödüle layık görülüyor olmam beni onore etmiyor yine de sağolsunlar arada sırada hak edenin de alması veye layık görülmesi umut verici en azından bundan sonrası için ama benim ödülüm sizsiniz! Biz Cengiz’le bir magazin programı yaptık diye değil siz orada bizim değer yargılarımızı aileye değer verişimizi ve doğru kadınların arkasında oluyor olmamızdan ötürü bizi zirveye taşıyarak zaten bizi ödüllendirdiniz. Bu bana yeter. Öperim hepinizi Hollanda’dan sevgiler”