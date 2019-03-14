Serpil Tamur kimdir? Serpil Tamur nereli ve kaç yaşında?

Serpil Tamur, 1944 doğumludur. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Nazife Ana karakteri ile hafızalarda yer edinen Serpil Tamur hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Serpil Tamur nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Haminne karakterini canlandıran Serpil Tamur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serpil Tamur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERPİL TAMUR KİMDİR?

Serpil Tamur, 19 Mayıs 1944 yılında Yunanistan’ın Rodos adasında dünyaya geldi. 1963 yılnda Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirip Devlet Tiyatrosu’na katılmıştır. Kaktüs Çiçeği ve çeşitli tiyatro oyunlarının yönetmenliğini yapan Serpil Tamur, 40’ı aşkın oyunda görev yapmış ve 3 oyun sahneye koymuştur.

Samanyolu, Tanrı Misafiri, Süper Baba, Ah Bir Zengin Olsam, Mert Ali, Unutma Beni, Kurtlar Vadisi, Aşkımızda Ölüm Var, Bir Salkım Üzüm, Nehir, Akamülatörlü Radyo, Bebeğim, Amerikalılar Karadeniz'de 2, Kurtlar Vadisi Terör, Zeliha'nın Gözleri ve Hayat Güzeldir gibi birçok sinema filmi ve dizilerde yer alan Serpil Tamur şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haminne karakterine hayat vermektedir.

Serpil Tamur’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Haminne) (TV Dizisi)

2008 – Hayat Güzeldir (Lamia) (TV Dizisi)

2007 – Zeliha’nın Gözleri (Cennet Ana) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Terör (Nazife Candan) (Sinema Filmi)

2007 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Nazife Candan) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Nazmiye) (TV Dizisi)

2006 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Döne Nine) (Sinema Filmi)

2006 – Akümülatörlü Radyo (Nigar) (TV Dizisi)

2005 – Nehir (Sultan) (TV Dizisi)

2005 – Bir Salkım Üzüm (Gülten) (Tv Filmi)

2003 – 2005 Krtlar Vadisi (Nazife Candan) (TV Dizisi)

2002 – Unutma Beni (Meryem) (TV Dizisi)

2000 – Mert Ali 1 (TV Filmi)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Şükran) (TV Dizis)

1995 – Bizim Aile (Hadiye) (TV Dizisi)

1993 – Tanrı Misafiri (Elif’in Teyzesi) (TV Dizisi)

1993 – Süper Baba (Sabire) (TV Dizisi)

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Betül) (Sinema Filmi)

1989 – Samanyolu (Zülal’in Teyzesi) (TV Dizisi)