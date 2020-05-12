Sinan Özen kızı Neva için dua istedi

Şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden doğumundan bu yana beş kez ameliyat olan kızı Neva için sevenlerinden dua istedi.

Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal’ın, şubat ayı sonunda bir kız bir erkek bebeği oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva şimdiye kadar olan süreç boyunca beş ameliyat geçirdi.

Bebek sahibi olduğunun duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sinan Özen, kızının yaşadığı talihsiz süreçten ve ameliyatlardan bahsetti ve sevenlerinden dua istedi.