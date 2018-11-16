Söz 60. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Savcı Derya, Dragan’ın oyununa geliyor!

Söz 60. yeni bölüm 2. fragmanı da bugün Star TV'de yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Yavuz, uyuşturucu baronu Burhan'ın cenazesine geliyor. Nisan ve Sami onu görünce çok şaşırıyor. Sami, Yavuz'u bir kez daha tehdit ediyor ama Yavuz'un Sami'ye cevabı aynı sertliktedir ve “Beni en son kabaca uyaran adam, şimdi mezarda…” diyor. Ayrıca Savcı Derya'nın başı Dragan'la büyük belada. Üzerine bomba bağlı şekilde hiç istemediği bir işin içine giriyor. İşte Söz 60. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı ile yeni bölüm ön izlemesi...

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Söz dizisi yeni bölümünde 2. fragman yayınlandı. Söz 60. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok önemli sahnelerle geldi. Yeni bölümden ilk görüntülerde Yavuz ile Sami restleşmesine yer verildi. Nisan da uyuşturucu baronun cenazesinde Yavuz’a yakalanıyor. Yavuz cenazede Sami’nin ekibini fark ediyor ve Sami’yi uyarıyor Söz 60. yeni bölüm fragmanında ise; Yavuz Tim’le birlikte çarpışıyor. Savcı Derya, Dragan’ın oyuna gelip Adli Tıp binasına giriyor. İçerİden evrak çalması için 30 dakikası var. Çünkü üzerine bomba bağlanıyor. Derya gizlice aldığı evrakları Dragan’a vermek istemiyor. Bu arada Dragan’ın kaçtığı görülüyor. Dragan’ın kaçışı sırasında bombanın patladığı görülüyor. Savcı Derya’nın ise akıbeti merak ediliyor. İşte Söz 60. yeni bölüm fragmanı…

SÖZ 60. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SÖZ 60. ÖN İZLEMESİ



SÖZ 59. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan, Nadya için harekete geçiyor. Nadya onu kaçıranın Yavuz olduğunu öğreniyor. Nadya takasla Yavuz'un eline geçiyor. Tim de harekete geçiyor. Ancak Tim'in içeri girmemesi için emir geliyor. O sırada Dragan da başka kapıdan içeri girmeye hazırlanıyor. Nadya, Dragan ile ilgili Yavuz'u tehdit ediyor. Bu sırada Dragan ve asdanları ateş açarak içeri giriyor. Tim de silah seslerini duyuyor ama bir şey yapmadan beklemek zorunda.

YAVUZ'UN PLANI DEVREDE

Yavuz Dragan'a fırsat vermemek için çatışmaya girmiyor. Nadya'yı alıp oradan çıkıyor. Tim çatışmaya müdahale için içeri giriyor. Şimdi Yavuz kurduğu asıl tuzağı devreye sokuyor. Nadya, Kopuk ve Yavuz araba ile gidiyorlar. Dragan da peşlerinde. Zaten Yavuz'un da planı bu. Dragan Yavuz'un planına adım adım yaklaşıyor. Ancak son anda aracı durduruyor ve geri dönüyor. Yavuz, Nadya'a hani seninki geliyordu takibi bıraktı' diyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

DRAGAN: NADYA İÇİN NE İSTERSEN VERİRİM

Tim, çatışma sonrası kalanları sorguya çekiyor. Ancak hiçbiri oryaa neden geldiklerini bilmediklerini söylüyor. Bu sırada Nisan, Dragan'ı arayıp hesap soruyor. Dragan çok sinirli ve Nisan'a ‘Sen kimsin! Ben senin elemanın değilim ortağınım' diyerek tepki gösteriyor. Dragan, Yavuz'u arıyor ve Nadya'ya karşılık ne isterse vereceğini söylüyor. Yavuz, ‘seni istiyorum' diyor. Telefonu kapattıktan sonra Nisan tekrar arıyor. Dragan Nadya'nın konuşmayacağını ama her ihtimale karşın bir plan yapacağını söylüyor.

SAVCI DERYA İLE YAVUZ YAKINLAŞMAASI

Savcı Derya, Yılmaz'ı arıyor. Hastalığı yüzünden üzülen Derya kendine dikkat etmesini söylüyor. Ayrıca Derya, Yavuz ile yüz yüze konuşmasında ona aşık olduğunu söyleyerek, Yavuz'u öpüyor.

DRAGAN'IN KARDEŞİ HEDEFTE

Yılmaz, Nadya'ya Dragan'ın umrunda değilsin diyerek onu konuşturmaya çalışıyor. Ama Nadya direniyor. Yavuz Nadya'yı öyle bir sıkıştırıyor ki Dragan'ın kardeşi hakkındaki bilgiyi öğreniyor. Yavuz aldığı bu kritik bilgi ile Tim'i harekete geçiriyor. Tim Dragan'ın kardeşi için baskın düzenliyor. Dragan kardeşinin canından vazgeçmek zorunda kalıyor.