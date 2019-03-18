Söz 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şehit acısı yürekleri yakıyor! (Söz 74. son bölüm izle)

Söz dizisi 74. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 74. Son bölümde, Yavuz, konsolosluktan çıkabilmek için Kopuk'tan yardım alıyor ama yanında konsolosu da götürmek zorunda kalıyor. Fethi ve Eylem evlenmeye karar veriyorlar. Arkadaşları onlar için Derya'nın evinde sürpriz bir kutlama tertip ediyorlar. Ancak bu sırada Dragan da hain bir planın peşine düşüyor. Yavuz ve Tim aşkı bulmuşken ansızın konuşan silahlar ve Fethi'nin göğsüne değen kurşunun acısı tüyleri diken diken ediyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 74. Bölüm izleme linki ve 75. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 74. son bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 74. son bölümde; Yavuz ölümle burun buruna geliyor. Anma etkinliklerine saldırı yapılacağı haberi geliyor. Tim gerilim dolu bir yolculuk sonrası çok önemli bir başarı elde ediyor. Bu başarı en çok da Dragan’ı yaralıyor. Ve hemen harekete geçen Dragan Tim’in mutluluğa gölge düşürmek istiyor. Eylem ile Fethi’nin evlilik kararı Tim’e aşk dolu bir gün yaşatıyor. Yavuz yeniden sevmeyi öğrendiği Derya ile daha da yakınlaşıyor. Ancak anma töreninden sonra Fethi’nin vurulması ve şehit düşmesi de izleyenlerin yüreğini yakıyor. Söz dizisi 75. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 74. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 74. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 74. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz Linda’nın hain planını engellemek için onun peşine takılıp konsolosluğa kadar gidiyor. Burada neredeyse diplomatik bir krize yol açacak olan Yavuz, Kopuk sayesinde konsolosluktan çıkabiliyor. Ama giderken yanlarında konsolosu da götürmek zorunda kalıyorlar. Konsolos kaçırılınca yeni bir kriz doğuyor.

HAİN SALDIRI İHBARI

Anma etkinlikleri için tüm hazırlıklar sürerken saldırı ihbarı alınıyor. Bu saldırı ihbari üzerine Tim harekete geçiyor. Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşüyor. Tim gerilim dolu bir yolculuk geçiriyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

DRAGAN YENİLGİYİ KABULLENEMİYOR

Dragan, Tim’in üstün başarısı ile hezimetlerine bir yenisini ekler. Ama durmaya da niyeti yoktur. B planını yapan Dragan hain bir hamle daha yapıyor. Bu arada Eylem ve Fethi evlenmeye karar veriyorlar. Derya’nın evinde toplanan TİM, onlar için sürpriz bir kutlama organize ediyor. İşte Dragan da bu mutlu anı zehir etmek için kuruyor planını.

FETHİ ŞEHİT DÜŞÜYOR

Tim anma günü için hazırlanıyor. Sahnede yan yanan omuz omuza plaketlerini alıyorlar. Ve ansızın başlayan çatışma sonucunda Fethi vuruluyor. Düşmana gözünü açtırmayaya kararlı olan Fethi aldığı 2 kurşun darbesi ile yere yığılıyor.