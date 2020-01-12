Star TV yayın akışı: Güvercin yeni bölüm ne zaman?
Yeni yılın ilk haftasında diziler tatile girdi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Güvercin dizisinin son bölümünde; altınların Bedir'in evinde çıkması, Kevsa'nın Bedir'i suçlaması için bulunmaz fırsat olur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yer. Kevsa, Nefise ve Kenan'ı Bedir'in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar.
GÜVERCİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Güvercin dizisinin yeni bölümü 19 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI