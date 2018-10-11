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Star TV’nin sevilen dizisinden final kararı! Nefes Nefese’nin önce günü değişti sonra…
Star TV’nin sevilen dizisinden final kararı! Nefes Nefese’nin önce günü değişti sonra…
Televizyonlarda yeni sezonun başlaması ile final haberleri de gelmeye başladı. Usta oyuncu Uğur Yücel'in dizisi Nefes Nefese önce reytingde düştü sonra final kararı aldı. Dizi geçtiğimiz hafta pazar akşamına alınmıştı.
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Ekim 2018 - 10:00

Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun, Gülçin Satırcıoğlu ile güçlü kadrosu ile yayına başlayan dizi 10. bölümde final kararı aldı. Çarşamba akşamları Star TV’de yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta pazar gününe çekilmişti. Pazar gecesi bir bölüm yayınlandıktan sonra da yeni fragmanla dizinin final yapacağı duyuruldu.

Yaz sezonunda başlayan dizi ilk bölümleriyle reyting yarışını birincilikle tamamlamanın gururunu yaşıyordu. Hatta dizi sadece konusu ile değil müzikleri ile de çok sevilmişti. Sezen Aksu da Nefes Nefes’e için ‘Baba’ şarkısını bestelemişti.

nefes-nefese final

Ancak yeni sezonun başlaması ile Nefes Nefes’e hayal kırıklığına uğradı. Annesini bulmak için ölümü göze alan Rüya'nın hikayesi yeni sezonuna başlayan diğer dizilerin gerisinde kaldı. Dizi bu hafta yani 14 Ekim Pazar günü final bölümü ile ekranda olacak İşte Nefes Nefes final (10. bölüm) fragmanı…

NEFES NEFES’E FİNAL FRAGMANI

 

 

Son güncelleme: 10:01 - 11.10.2018

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