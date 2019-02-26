Survivor Bora Edin kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Bora hangi sporla uğraşıyor?

Survivor Bora Edin, Survivor 2019'un en başarılı yarışmacılarından biri... Bora'nın yarışma başladığından beri yıldızının barışmadığı isim ise Atakan...Son olarak, eleme potasına Atakan'ın çıkarılmasının ardından bireysel dokunulmazlığı elde eden Okay güçlü olduğu gerekçesi ile Bora'yı seçti. Peki Survivor Bora Edin kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

Survivor Bora, agresif tavırları ile dikkat çekiyor. Oyunlarda da başarılı bir grafik çizen yarışmacı şimdiye kadar birçok Yunan ve Türk yarışmacı ile gerginlik yaşadı. Yarışmaya katıldıktan sonra hamile olan eşinden güzel bir haber alarak erkek bebeğinin olacağını öğrenen Bora, yarışmada duygusal anlar da yaşadı. Bu hafta elenip elenmeyeceği merak ediliyor. İşte Survivor Bora Edin hakkında merak edilenler…

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.