Survivor Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz nereli?

Survivor Hikmet Tuğsuz, yarışmada gösterdiği performansın yanı sıra Yunan yarışmacıların en sevdiği yarışmacıların başında yer alıyor. Geçmişte atletizmin yanı sıra birçok spor ile uğraşmış olan Survivor Hikmet kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor.

Hikmet Tuğsuz, Survivor 2019’un iddialı yarışmacılarından olmasının yanı sıra başarılı performansı ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Yunan takımında yer alan Dimitra’ya platonik olarak aşk beslediği iddia edilmiş olan Survivor Hikmet yarışmada performansı, ada yaşantısı ve karşı takım ile ilişkisi dikkat çekiyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir? Kaç yaşında?

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.