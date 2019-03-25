Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2019 eleme adayları…

Survivor Türkiye Yunanistan'da Türkiye son iki dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve takım arkadaşları elenmişti. Dünkü dokunulmazlığı bir kez daha kaybeden takım bu akşam düzenlenen oyunda kıyasıya rekabet etti. Bir takım için bir sayı ile yenilgi geldi. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da eleme adayları...

Survivor’da birinci oyunu Türkiye, ikinci oyunu Yunanistan kaybettti. Üçüncü kez oynanan dokunulmazlık oyununun finalinde Dalaka ile Sude karşılaştı. Sude bir sayı ile takımına dokunulmazlığı getirdi. Yunan takım elenmek üzere 3 isim belirledi. İşte Survivor son bölüm özeti ve eleme adayları…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: TONY, SPYROS VE PATRİCK



İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Murat: Size ödülü açıkladığımda çok mutlu olacaksınız. Oyunu kazananlar arkadaşlarından gelen videoları izleyecek.

Hikmet: İki üç gündür moralim çok kötü. En yakın arkadaşım elendi. İkide sıfır yaptım. Bilmiyorum bu oyunu nasıl oynarım. beş altı ayı gözümden çıkararak geldim. Kazanırsam ihtiyacı olan arkadaşlarımı götüreceğim.

Sude: İletişim oyunlarında bana farklı bir motivasyon geliyor. Dışarıdan bir ses çok iyi olur.

Seda: Bu oyunlar benim için hem çok zor. Dokunulmazlıkla aynı seviyede. Bana kalsa ödülü daha sonra söyleseniz iyi olur.

Kazananlar: Hikmet ve Seda. Seçtikleri isimler; Bora, Sude, Melisa ve Yusuf.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türkiye: 10 Yunanistan: 7

Birinci oyunu Yunanistan, ikinci oyunu Türkiye kazandı. Dokunulmazlık için yeni bir oyun oynanıyor kazanan takım dokunulmaz olacak.

Türkiye: 3 Yunanistan: 2 DOKUNULMAZLIK BU HAFTA TÜRKİYE’NİN OLDU

Acun: Dokunulmazlıkta bir ölüm kalım mücadelesi vardı. Tebrik ediyorum. Bugün sahada gerçekten vardınız. Üzerinizde büyük bir baskı vardı.

Sude: Geçen hafta çok üzücü bir konsey yaşadık. Hepimizin sayesinde bu hafta rahat bir konsey geçireceğiz.

YUNAN TAKIMDA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANANLAR

Erkeklerde; Kyriakos

Kadınlarda; Katerina

ADADA NELER KONUŞULDU?

Seda: Çok mutluyum. Kendim adına olmasa da takımım adına çok mutluyum.

Hikmet: Seçmelere başlayınca Bora, dünkü dokunulmazlıkta tek sayı alan benim neden dışarıda kalıyorum deyince üzerime aldım. Dünkü dokunulmazlıktan sonra ‘Hikmeti’in performansı düştü’ gibi sesler duydum. Takımı sırtlayan biriyim bunu yakıştıramadım.

Sude: Öyle bir şey denmedi. Normalde 2-2 yaparsan ama 2-0 yapınca şaşkınlık yarattı. Bazı konularda alınganlık yapıyor. Ona bir şey diyen yok.

ADA KONSEYİNDE NELER OLDU?

Acun: Bu akşam Yunan takımında üç aday çıkacak. Bir Yunan dostumuz veda edecek. Hikmet zor bir hafta. Sen başında ve sonunda arkadaşlarına sitem ettin.

Hikmet: Moralim baya bozuk. En yakın dostum elendi. Üzgünüm. Kendi içimde sıkıntılarım var. Onlardan dolayı moralim bozuk. Dün iyi yarışamadım. Daha iyi olmaya çalışacağım.

Acun: Performansları açıklayacağım şimdi. Ödül; sucuklu kaşarlı tost ve limonata. Kadınlarda en iyi performans; Sude, Afroditi. Erkeklerde en iyi performans; Hikmet, Tony.

Sakis: Bir ada konseyine hoşgeldiniz. Spyros hala söylediklerini ve yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. Neden bireysel dokunulmazlıktan vazgeçtin?

Spyros: Aklımdan bireysel oyunda oynamamak geçmişti. Panagiotis bazı yorumlarda bulundu. Uzun zamandır arkadaşlarımın arasında bireysel oynamamın haksızlık olduğu düşündüklerini biliyorum. Çünkü diğer yarışlara katılamıyordum. Takım arkadaşlarım üzerime geldi. Oynamamı doğru bulmadıklarını ve gelip benimle konuşacaklarını duydum. Tony ya da Nikos onurlu bir davranış olmadığını söyledi.

Sakis: Oyuna başladın ama Tony kaybedince sen de oynamayı bıraktın neden?

Spyros: Oyunda yer alarak Tony’nin kazanma olasılığını düşürüyorum. Çünkü takım Tony’nin bir sorun olduğuna karar verdi geçen hafta.

Tony: Benim yüzünden değil, dikkat çekmek için ve dayanamadığı için oyunu bıraktığını düşünüyorum. Birkaç gün önce ödülü kazandığımızda doyduğu için yemeği takıma arkadaşına vermek yerine atmayı tercih edeceğini söyleyen bir insana ne diyebilirim ki?

Yunan takımında ortak belirlenen isim: SPYROS

Kyriakos’un söylediği isim: TONY

Afroditi’nin söylediği isim: PATRİCK